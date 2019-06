Inbrekersfamilie krijgt celstraffen tot 4 jaar voor 42 inbraken in kampeerwagens aan de kust Siebe De Voogt

03 juni 2019

13u26 0 Bredene Een familie van Joegoslavische origine heeft in de Brugse rechtbank celstraffen tot vier jaar gekregen voor in totaal 42-auto-inbraken aan de Belgische kust. Een 19-jarige Italiaan pleegde de feiten samen met zijn tante, oom, neef en nicht.

De Belgische kust werd in juni en juli vorig jaar geteisterd door inbraken in voertuigen. De lokale politie hield dan ook een extra oogje in het zeil. “De inbraken vonden telkens plaats in kampeerwagens van toeristen, die kort geparkeerd stonden langs de weg of op niet-afgesloten parkings”, sprak de procureur. “De modus operandi keer ook steeds opnieuw terug. De daders pleegden glasbraak en forceerden nadien het slot van de voertuigen. De buit bestond uit gsm’s, kledij, kinderspeelgoed en andere spullen.”

Tante en nonkel

Op 16 juli merkte een politiepatrouille een 19-jarige Italiaan van Joegoslavische origine op in de buurt van enkele kampeerwagens langs de Koninklijke Baan in Bredene. Michele A. bleek een schroevendraaier op zak te hebben en werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij werd maandagmorgen veroordeeld voor liefst 30 inbraken en 1 poging daartoe, onder meer ook in De Haan, Oostende en Nieuwpoort. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden op, waardoor A. na een jaar voorhechtenis de gevangenis mag verlaten. Ook zijn tante, oom, neef en nicht werden veroordeeld voor in totaal 42 feiten. “Beklaagde verklaarde dat hij zijn simkaart en gsm kreeg van zijn tante. Het nummer van de vrouw werd gebruikt in liefst vijf toestellen, waarvan één gestolen werd bij een inbraak in Oostende.”

Na de arrestatie van Michele A. verlegde zijn familie hun werkterrein naar Nederland. Ze werden er op 20 augustus opgepakt in een lopend onderzoek van de plaatselijke recherche in een kampeerwagen met Duitse nummerplaat. Aan boord lagen tal van goederen die ook in België gestolen waren. De nonkel en tante van A. kregen maandagmorgen beiden 4 jaar cel. Zijn neef en nicht kregen een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden.