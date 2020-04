Inbraak in vier stacaravans langs wandelweg naar domein Grasduinen Leen Belpaeme Bart Boterman

09 april 2020

19u36 17 Bredene Er is ingebroken in vier stacaravans van camping Park Costa in Bredene. In twee van de stacaravans werd het interieur verwoest en werden etenswaren uitgestrooid, sigarettenpeuken op het meubilair uitgedoofd en bedden beslapen. Voor Rudi en Birgit uit Lichtervelde was het een koude douche. “Het komt allemaal door de wandelweg die hier gecreëerd werd door de gemeente.”

De inbraken werden opgemerkt door een wandelaar die gebruik maakte van het pad om richting Grasduinen te wandelen. Het pad werd vorig jaar vrijgemaakt na een jarenlange juridische procedure tussen de campinguitbaters en de gemeente. Volgens Rudi en Birgit is de inbraak enkel mogelijk door de aanleg van het pad. “Vroeger was het veel moeilijker omdat er camera’s hangen op de camping. Nu is het heel gemakkelijk om via het pad in de stacaravans binnen te geraken. Bij ons hebben ze eerst geprobeerd om de ruit stuk te slaan, maar dat is niet gelukt. Dan hebben ze de deur geforceerd. Het interieur was besmeurd met etensresten en wodka en je rook de cannabis. Er stond ook een televisie op de tafel die niet van ons was. Alles was vuil en de bedden waren beslapen. Maandagmiddag is het labo langsgeweest. Daarna hebben we zo veel mogelijk gerief meegenomen om thuis te wassen”, vertelt Birgit.

Meestal daklozen

Volgens commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan zijn er 4 geregistreerde feiten van inbraak. “Buiten het seizoen komt het jaarlijks wel voor dat er ingebroken wordt in caravans op campings. In Bredene zijn er heel wat. Meestal gaat het om daklozen. Wij proberen toezicht te houden, maar kunnen niet overal tegelijk zijn. In het verleden zijn hier al daders voor opgepakt en nu loopt een onderzoek.” De campinguitbaters zelf wensten niet te reageren door de rechtszaak die nog loopt over de onteigening van de grond.