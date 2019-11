Inbraak bij klaarlichte dag, juwelen gestolen Bart Boterman

14 november 2019

09u35 0 Bredene In de Frankrijklaan in Bredene is woensdag bij klaarlichte dag een inbraak gepleegd in een villa. Dat stelden de bewoners rond 17.20 uur, bij thuiskomst, vast. De woning was bovendien overhoop gehaald.

De politie Bredene/De Haan ging onmiddellijk ter plaatse. Na onderzoek bleken juwelen gestolen. Volgens commissaris Dennis Goes moeten de feiten zich hebben voorgedaan in de namiddag. Er is een onderzoek opgestart.

“We roepen iedereen op om alert te zijn. Merk je iets of iemand verdacht op in de buurt? Aarzel niet en bel 101 of 112. Beter een keer te veel bellen dan een keer te weinig. Noteer de nummerplaten en of kenmerken van verdachte voertuigen, memoriseer hoe de verdachte personen eruit zien, hoe ze gekleed zijn, wat ze zeggen en geef deze informatie zo snel mogelijk door”, geeft commissaris Goes nog mee.