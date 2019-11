IN BEELD. Zoon moet tonen hoe hij moeder doodde en begroef in de duinen: reconstructie van de moord op Solange Hennaert (82) Bart Boterman

13 november 2019

10u29 24 Bredene In Bredene en Oostende vond woensdagvoormiddag de wedersamenstelling van de oudermoord op Solange Hennaert (82) plaats. Haar zoon Frank P. (47), met wie Solange in de Nukkerstraat in Bredene woonde, moest tonen hoe hij zijn moeder om het leven bracht en haar vervolgens begroef in de duinen. De feiten dateren van september 2017 en bleven lang onder de radar. Pas in mei dit jaar bleek dat Solange Hennaert al die tijd spoorloos was en kwam het gerecht bij haar zoon aankloppen.

De bal ging aan het rollen toen Solange Hennaert, die niet meer goed te been was, haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen. Uit verder onderzoek bleek dat ze sinds midden 2017 geen teken van leven meer had gegeven. Haar zoon bleef in die periode wel gewoon haar pensioen van ongeveer 1.500 euro per maand opstrijken. De man zit sinds midden mei in voorhechtenis op verdenking van oudermoord, gijzeling, informaticabedrog en oplichting. Na eerst te stellen dat zijn moeder met de noorderzon was verdwenen, ging Frank P. toch over tot bekentenissen. Hij wees de begraafplaats van Solange aan, waarop haar stoffelijke resten werden gevonden.

Geslagen, gevallen en gestorven?

Iets voor 10 uur woensdag kwamen parket, onderzoeksrechter, labo, recherche, verdachte verdachte Frank P., zijn advocaten, gerechtspsychiater en wetsdokter aan in de Bredense Nukkerstraat. Frank P. moest er met alle precisie tonen hoe hij zijn bejaarde moeder in zijn appartement om het leven bracht. Volgens zijn verklaringen had hij zijn moeder geslagen, waarop ze viel en stierf. Als dat klopt, vallen de feiten mogelijk onder de tenlastelegging slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, eerder dan moord of doodslag. In het eerste geval zouden de feiten voor de correctionele rechtbank moeten komen en niet voor assisen.

Volgens de verdachte zou de fatale discussie zich op 14 of 21 september 2017 hebben afgespeeld. De volgende ochtend ging hij het lichaam van zijn moeder, gewikkeld in een deken, begraven in de duinen op de Oosteroever in Oostende. Ook dat moest hij woensdag, rond de middag, tonen aan de speurders. Zo was te zien hoe hij het lichaam door middel van een steekkarretje tot boven in de duinen sleepte van op een parking. Daar nam hij de dekens weg van rond het lichaam van zijn moeder, om haar vervolgens in een reeds gegraven put te dumpen en te bedekken. Een stand-in vertolkte de rol van overleden Solange Hennaert.

Mes en blikken bier

Frank P. had een rugzak bij zich. Daarin zaten enkele blikken bier en een mes. Tijdens de reconstructie was eveneens te zien hoe hij de blikken het mes dumpte in de put. Mogelijk, maar dat werd niet bevestigd, gebruikte hij het mes om de touwen rond het lichaam van Solange door te snijden. Volgens het Brugse parket is de reconstructie vlot verlopen en heeft de verdachte goed meegewerkt. In het belang van het onderzoek wordt verder niets gecommuniceerd. De advocaat van Frank P. wilde niet reageren. Of de speurders iets wijzer zijn geworden, moet blijken wanneer alle elementen en tegenstrijdigheden naast elkaar zijn gelegd.