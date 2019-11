IN BEELD: Veel belangstelling voor indrukwekkend schip op het strand van Bredene Leen Belpaeme

14 november 2019

12u01 0 Bredene In de nacht van woensdag op donderdag is het kabellegschip Topaz Installer naar de kust van Bredene gevaren om er te ‘beachen’. Dat leverde donderdagmorgen al onmiddellijk een indrukwekkend beeld op en heel wat belangstelling van publiek. Tegen 8 uur lag het schip van 92 meter lang volledig droog op het strand. Bedoeling is dat het om 15 uur, bij hoog water, opnieuw vertrekt.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een oefening. De gemeente Bredene kreeg de vraag of het schip daarvoor naar het strand kon komen. P&O wil met de oefening aan potentiële klanten tonen dat ze veilig op het strand kunnen liggen met het speciale schip en vlot weer kunnen vertrekken. “We hadden contact opgenomen met de haven van Oostende om een oefening uit te voeren, maar we zijn uiteindelijk in Bredene terechtgekomen omdat de golfbrekers hier minder lang zijn en dit een veilige plaats was om aan te leggen. Met de oefening tonen we onder meer aan dat de motoren kunnen blijven draaien zonder dat we zeewater nodig hebben om de motoren af te koelen, zoals dat normaal het geval is. Het schip is ontworpen om allerlei kabels aan land te brengen. Het is niet meteen de bedoeling om hier in België aan het werk te gaan. Van hieruit vertrekt het schip waarschijnlijk naar Taiwan als de test slaagt”, vertelt Koen Vanhevel van P&O.

Om de veiligheid te verzekeren werd een zone afgezet, maar er kwamen toch heel wat toeschouwers opdagen om vanuit de duinen de oefening gade te slaan. Ook enkele leerlingen van VBS Duinen kwamen langs. Papa Christof Duthoy is vandaag als politieagent mee verantwoordelijk voor de veiligheid. “Ik heb gebeld naar de school om te zeggen dat het zeker eens de moeite was om langs te komen kijken. Ik heb het schip zelf vanmorgen bezocht. Dit is een unicum voor Bredene en ook eens leerrijk voor de kinderen.” Christof gaf zelf wat uitleg aan de kinderen. En die hebben er ondanks de koude en de regen toch iets van opgestoken. “Het schip kan kabels met elekriciteit van de windmolens aan land brengen”, vertellen de leerlingen.