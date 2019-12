IN BEELD: In de laatste rechte lijn voor de bewoners kunnen verhuizen naar de eerste fase van nieuw woonzorgcentrum Jacky Maes Leen Belpaeme

10 december 2019

17u44 1 Bredene Volgende week verhuizen een deel van de bewoners van woonzorgcentrum Jacky Maes naar het eerste deel van de nieuwbouw. Vanaf januari start de afbraak van het gebouw tegenaan de Duinenstraat en tegen oktober 2021 zou ook het tweede deel klaar moeten zijn. Het nieuwe gebouw is een technisch hoogstandje en zal als het volledig klaar is 160 kamers tellen.

Veel bewoners van het woonzorgcentrum kijken met spanning uit naar de verhuis. “Het zal goed zijn als de verhuis achter de rug is want de stress en de onzekerheid is voor veel bewoners te groot momenteel. Eens ze hier zijn zullen ze weliswaar kunnen genieten van heel wat voordelen. Ook voor het personeel zouden er heel wat efficiëntiewinsten moeten zijn”, zegt schepen Eddy Gryson (sp.a) Op de benedenverdieping opent in april een dagverzorgingscentrum en een dienstencentrum waar iedereen kan komen eten. Er is ook een afdeling kortverblijf. “Momenteel hebben we maar één bed voor kortverblijf maar dat is veel te weinig. We breiden nu uit naar tien bedden voor mensen die korte tijd opgenomen worden.” Op de verdiepingen zijn er telkens twee afdelingen voor 16 bewoners. “Alle afdelingen zijn op dezelfde manier ingedeeld met voor iedereen een aparte kamer, een leefruimte waar ze kunnen eten en ruimtes waar ze televisie kunnen kijken samen. Er zijn ook ‘orangeries’ met een terras. Tot nog toe werden alle bewoners naar beneden gebracht om te eten, een taak die gemakkelijk twee uur in beslag nam. Voortaan eten de bewoners samen per afdeling. Dat zal een pak efficiënter zijn.”

Er wordt ook heel wat technologie gebruikt. “In elke kamer is er een systeem aanwezig waardoor de verpleegkundige onmiddellijk kan zien welke zorg iemand nodig heeft en ook al direct alle gegevens kan aanvullen in het dossier van de bewoner. We hebben ook gekozen voor grotere televisies met een centraal systeem. De bewoners kunnen kiezen voor speciale sportzender bijvoorbeeld, opnemen en zelfs de terugkijkfunctie gebruiken. Ze zullen ook live activiteiten kunnen volgen die beneden plaatsvinden als ze zich niet willen verplaatsen”, licht adjunct directeur Jan Eerebout toe.Ook de zorg zou makkelijker moeten worden met tilliften in de badkamer, maar ook zetels die als rolstoel kunnen dienen.

In de inkomhal werd een emotionele eyecatcher voorzien als eerbetoon aan Jacky Maes. Het woonzorgcentrum draagt de naam van de ondertussen overleden oud-politicus die veel gerealiseerd heeft voor bredene. “Ik heb een ontwerp gemaakt waarbij de link gelegd wordt naar de helpende hand en de sociale projecten van Jacky Maes", licht Lien Debrouwere toe van Ontwerpatelier Elle-Dee uit Oostende. “Ik stel wel vast dat mensen hun eigen interpretatie geven aan de handen en er ook een verwijzing in zien naar zijn inzet voor de basket. De handen verwijzen ook naar het logo van dienstenbedrijf BOD. Zijn naam komt er ook op te staan verwezen door de letters van Bredene.”