IN BEELD. Bredene voor één dag helemaal in de ban van Thailand Leen Belpaeme

17 augustus 2019

18u18 0 Bredene Bredene kreeg zaterdag duizenden bezoekers over de vloer. Veel mensen kwamen speciaal voor het I love Thailandfestival in en rond het MEC Staf Versluys.

Vorige week was de site van het Staf Versluyscentrum nog het decor voor Bredene Festivalt, maar ook dit weekend kon je er over de koppen lopen tijdens de jaarlijkse Thaise Markt. De bezoekers konden proeven van de exotische keuken, kuieren tussen de kraampjes met typische spullen, maar ze konden ook genieten van een massage, de spa of deelnemen aan een workshop. Op de podia waren heel wat optredens met Thaise muziek en de traditionele dansen in Thaise klederdracht.