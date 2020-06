IJsjesmobiel van tearoom Mdue houdt hele zomer halt op de buurtpleinen: “Sinds corona hebben we de smaak te pakken” Leen Belpaeme

25 juni 2020

19u47 0 Bredene Glenn en Haike van ijssalon-tearoom Mdue in de Kapelstraat in Bredene zullen vanaf maandag hun lekkernij ook verkopen in een mobiele ijskar. Die zal niet door de straten rijden, maar op vaste tijdstippen halt houden op buurtpleintjes. “Zo kunnen we de grote drukte op één plek vermijden.”

Tijdens de verplichte sluiting van ijssalon-tearoom MDue in Bredene namen Glenn Van Gheluwe en Haike Urschel rustig de tijd om hun toekomstplannen verder uit te tekenen. “In de nieuwe 1,5-meterwereld waarin wij ook de komende tijd zullen leven, zijn we genoodzaakt om het aantal zitplaatsen in onze horecazaak met ongeveer 30 procent terug te schroeven. Het is ook koffiedik kijken hoe ons cliënteel van de aanpalende takeaway Icebar zal omgaan met de vaak ellenlange file tijdens de drukke zomerperiode. In de voorbije coronaweken bezorgden we ijsjes aan huis en waren we vaak zelf verbaasd tot waar onze ambachtelijke gelato ons bracht. Daarom wilden we er opnieuw met onze ijsjes op uit trekken”, vertellen Glenn en Haike.

Hippe ijsmobiel

Mdue trekt vanaf maandag met een hippe ijsmobiel naar diverse vaste locaties in Bredene. “Het is niet onze bedoeling om de gemeente stapvoets te doorkruisen. Wel zal iedereen vlak bij huis op vaste tijdstippen, samen met familie, buren en vrienden, gezellig een ijsje kunnen eten en bijkletsen. Op die manier brengen we met ‘Mdue on the move’ sfeer op de talrijke gezellige buurtpleintjes in Bredene en vermijden we een te grote drukte op één plek.”

Louis van COVENTRY mannenmode

De uitbaters zullen hiervoor samenwerken met Louis Van Belleghem. Hij was tot in 2018 uitbater van COVENTRY mannenmode in Oostende. Sinds de sluiting van zijn zaak koos hij er resoluut voor om zijn jongensdroom na te jagen en aan de slag te gaan in de horeca- en foodsector. “Ik heb sinds de sluiting van mijn zaak al gewerkt in de zaal van een horeca-etablissement en ik werkte tot aan de lockdown bij Dierendonck als conceptmanager”, vertelt Louis.

De stopplaatsen en tijdstippen worden op voorhand bekend gemaakt. Op die manier weet iedereen waar we staan en hoe lang, en moet je niet wachten tot de kar bij jou komt Glenn Van Gheluwe en Haike Urschel, Mdue

“Door corona zijn hun plannen weliswaar gekelderd en had ik geen job meer. Net die dagen kwamen Glenn en Haike langs met ijs. Ik zei dat ze altijd mochten bellen als ze deze zomer iemand nodig hadden. Twee dagen later stonden ze hier terug. Ze hadden plannen en zochten iemand om mee te werken. Voor mij was dit een perfecte kans, omdat ik altijd achter het product wil staan waar ik mee werk en dat is hier echt wel het geval. Het is kwalitatief ijs. Ik zal deze zomer met de kar rondrijden en in de wintermaanden werk ik verder aan de commercialisering van het ijs van Mdue”, vertelt Louis.

Gratis ijsjes

De ijskar zal elke dag op een 30-tal plaatsen halt houden. De stopplaatsen en tijdstippen worden op voorhand bekend gemaakt. “Op die manier weet iedereen waar we staan en hoe lang, en moet je niet wachten tot de kar bij jou komt. We beginnen om 13.30 uur in de campingzone in de Kapelstraat en eindigen tussen 21 en 22 uur aan het centrumplein. We zorgen ervoor dat we ’s middag en ’s avonds eens langskomen in de buurt.”

De kick-off van ‘Mdue on the move’ op maandag 29 juni wordt eentje om niet te missen. “Wij trakteren op onze eerste ‘Ronde door Bredene’ met gratis ijsjes op een achttal locaties.”

Waar en wanneer vind je op de Facebookpagina ‘Mdue on the move’.