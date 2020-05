Ignace (25) haalt opengebroken kluis uit Spuikom tijdens magneetvissen Bart Boterman

07 mei 2020

15u37 22 Bredene Ignace Desmet (25) uit Bredene heeft woensdagmiddag een opvallende vondst gedaan tijdens het magneetvissen in de Spuikom. Hij haalde een grote kluis boven, wellicht ooit gestolen en er gedumpt. “Ik heb de politie erbij gehaald, maar jammer genoeg is het serienummer onleesbaar door corrosie. Het zal een onopgeloste zaak blijven, vrees ik”, zegt hij.

Ignace is de uitbater van het café Bij Plop langs de Koningin Astridlaan in Bredene. Een van zijn hobby’s is magneetvissen. “Mijn bedoeling is de Spuikom volledig rondom rond te doorzoeken. Intussen is al zo'n 400 meter doorzocht en daarbij zijn al winkelkarren, verkeersborden, fietsen en bromfietsen boven water gekomen. Woensdag was mijn vondst, ter hoogte van de Europaschool, net iets opvallender", zegt Ignace.

Hij haald een grote kluis boven. “Die was langs een kant doorboord en ook geopend. Er zat niets meer in. Toevallig reed net een politiepatrouille voorbij. Ik deed teken en de politiemensen gingen over tot inspectie. Er was evenwel nergens nog een serienummer te bespeuren. Ik schat dat de kluis al meer dan tien jaar in het water ligt. Alle letters of cijfers waren aangevreten door corrosie. Spijtig, want ik had graag het verhaal erachter geweten", aldus Ignace.