Ibis-jongens keerden terug naar Milford Haven om herdenkingsproject WO I af te sluiten Leen Belpaeme

15 november 2019

09u43 0 Bredene In kader van de herdenking 100 jaar WO I trokken de IBIS-jongens in september 2015 al eens naar Milford Haven in Wales. Om het herdenkingsproject af te sluiten werd onlangs opnieuw een bezoek gebracht aan de stad waar de IBIS-gemeenschap met 20 kinderen en 4 begeleiders vijf jaar lang onderdak vond op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

Met een ontvangst op het stadhuis door de Mayor of Milford Haven, Councillor Terry Davies, een herdenkingsplechtigheid aan het “ Oostendsche visschersmonument “ op Hamilton Terrace en een bezoek aan het Milford Haven Maritime Heritage Museum waar een IBIS-hoekje werd ingericht namen de negen meegereisde leerlingen van de 2de graad Maritieme Technieken na 100 jaar afscheid van Aberdaugleddau of Milford Haven in Welsh. Op de terugreis naar België werd nog even halt gehouden in Portsmouth, de thuishaven van de Royal Navy. De jongens kregen er een rondleiding op de “ Historic Dockyard “ en brachten o.a. een bezoek aan de HMS Alliance, aan de HMS Warrior en uiteraard aan de HMS Victory, het legendarische vlaggenschip van Lord Horatio Nelson. De deelnemers aan deze Remembrance trip zullen hun ervaring niet snel vergeten.

