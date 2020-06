Houten chalet in lichterlaaie op camping Thalassa: politie voorkomt dat andere chalets in vlammen opgaan Bart Boterman

23 juni 2020

10u48 22 Bredene Op camping Thalassa in de Duinenstraat in Bredene brandde in de nacht van maandag op dinsdag een chalet volledig uit. Dat ging gepaard met erg hoge uitslaande vlammen en het leek op een waar inferno. Er vielen geen gewonden. Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak te onderzoeken.

“Rond 2.50 uur kregen we een oproep van een bewoner van de camping over een zware uitslaande brand. Drie minuten later was onze ploeg ter plaatse. Op dat moment stond de houten chalet al volledig in lichterlaaie”, vertelt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. “Samen met een buurman begon onze ploeg de naastgelegen chalets te besproeien met water met behulp van een tuinslang, om overslag te voorkomen. We kregen ook een brandslang van het naastgelegen woonzorgcentrum Jacky Maes ter beschikking. Dankzij het ingrijpen van onze mensen bleven de andere chalets gevrijwaard, behoudens lichte schade. Daarna nam de brandweer het over met hun groot geschut”, aldus de commissaris.

Eigenaar niet aanwezig

De brandweer had de brand uiteindelijk vrij snel onder controle. Logischerwijs bleef van de chalet nog maar weinig over. Er vielen geen gewonden. “De eigenaar van de chalet, een man uit Charleroi, was niet aanwezig. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Daarom heeft het parket een deskundige aangesteld om de oorzaak te onderzoeken”, besluit commissaris Dennis Goes.