Houten beeldjes op het strand vragen aandacht voor vluchtelingen die gestorven zijn op zee Leen Belpaeme

29 augustus 2019

17u56 0 Bredene Op het strand van Bredene stonden donderdagmorgen 20 houten beeldjes, die symbool staan voor de vluchtelingen die tot nu toe het leven lieten op de Middellandse Zee in 2019. De wandelende mannetjes met een koffer keken richting zee.

“Met deze actie wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen voorbijgangers laten stilstaan bij de moeilijke weg die mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging afleggen. Dit jaar alleen al stierven bijna 900 mensen op de Middellandse Zee. Het is belangrijk dat we solidariteit met deze mensen tonen en dat kan ondermeer door mee te stappen met onze Refugee Walk,” zegt Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Om de tocht in de kijker te plaatsen werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen beeldjes geplaatst. Naast de grote steden, kwam Vluchtelingenwerk Vlaanderen ook naar het strand van Bredene. “Symbolisch is dit een belangrijke plaats. We hebben bewust gekozen voor een intieme en sobere plaats om in stilte aanwezig te zijn”, licht Rein Antonissen toe op het strand. Dit jaar vindt de vierde editie van de Refugee Walk plaats in Leuven op zondag 29 september.