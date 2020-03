Horecazaak levert gratis pizza’s aan spoeddienst ziekenhuis Leen Belpaeme

18 maart 2020

18u27 0 Bredene Hulpverleners hebben het dezer dagen niet gemakkelijk. Ze leveren ontzettend belangrijk werk en dat wordt ook duidelijk geapprecieerd.

Bredenaar Antonio Bellinazzo van Angolo in Bredene bracht daarom gratis pizza’s naar de spoeddienst van AZ Damiaan. “We doen dit gratis om de mensen die werken in het ziekenhuis te steunen. Ze doen een fantastische job”, laat Antonio weten. De geste werd dan ook geapprecieerd. “Wat een warm gebaar om zo onze zorgverstrekkers in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken.”