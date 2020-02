Horecabeurs start maandag met 180 standhouders Leen Belpaeme

14 februari 2020

17u09 0 Bredene In en rond het MEC Staf Versluys in Bredene wordt al enkele weken hard gewerkt om de 12de editie van de Horecabeurs op te bouwen. Maandag gaat de beurs van start voor vier dagen. Er worden opnieuw 7000 bezoekers verwacht. Er staan dan 180 standhouders klaar om de professionals uit de sector te overtuigen van hun product.

De Horecabeurs in Bredene is ondertussen een vaste geworden in het voorjaar. De timing voor de paasvakantie is niet toevallig gekozen en ideaal om contracten af te sluiten voor het zomerseizoen. De standplaatsen zijn dan ook gegeerd met meer dan 100 standhouders die op de wachtlijst staan. Voor 180 ondernemers is er wel plaats. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. “We houden de beurs bewust nog beperkt. Gezien de wachtlijst zouden we veel groter kunnen gaan, maar we willen dat de bezoekers in één middag de volledige beurs kunnen bezoeken”, zegt schepen Eddy Gryson. Er zijn dit jaar enkele nieuwigheden. Zo werd de etagetent afgeschaft na klachten van standhouders die op de bovenste verdieping minder bezoekers zagen voorbijkomen. “Er waren ook andere beperkingen, waardoor we beslist hebben om de tenten uit te breiden naar de straatkant op. We hebben ook een parcours uitgetekend waardoor bezoekers verplicht zijn om langs alle standen te passeren”, licht Magali Vanhaeren van MEC Staf Versluys toe. Het MEC Staf Versluys en de aanpalende tenten zorgen voor een oppervlakte van nagenoeg 7.000 m².

Alcoscan voor verkeersveiligheid

Er zijn nog enkele nieuwe initiatieven. Zo wil Bredene extra inzetten op veiligheid en is er daarom een samenwerking met het Fonds Emelie Leus. Dit fonds richt zich op preventie van rijden onder invloed en de sensibilisering hieromtrent. Aan de uitgang zal een alcoscan aanwezig zijn, zo is iedere bezoeker in de mogelijkheid om te testen of het al dan niet nog verantwoord is om met de wagen naar huis te rijden. De campagne wordt nog versterkt door, in samenwerking met een aantal standhouders, ook alcoholvrije alternatieven aan te reiken aan de bezoeker. Deze producten worden op een aantal prominente plaatsen geplaatst op de beurssite. Er werd ook nagedacht over extra parkeerplaatsen. Zo is er dit jaar voor de standhouders een extra parking voorzien op Parking Zandstraat. Een shuttledienst, in samenwerking met Garage Devisch, zorgt voor vervoer van en naar de beurs. Zo komt er extra parkeergelegenheid voor de bezoeker. Deze laatste kan trouwens sinds dit jaar ook parkeren op Camping Veld & Duin op maandag, dinsdag en donderdag.

Samenwerking met scholen

Er wordt tijdens de beurs ook samengewerkt met scholen. Hogeschool Vives organiseert twee masterclasses terwijl Ensorinstituut/Foodbox zal instaan voor een cateringdienst voor de standhouders tijdens de beursdagen. “Op deze wijze kunnen een leerlingen een volledig leertraject doorlopen. Van kostprijsbepaling over organisatie en klantencontact tot bereiding van het product.”, zegt schepen Eddy Gryson. Net als de voorbije jaren is er ook een mooie samenwerking met campus Sint-Jozef van de school Petrus en Paulus. De leerlingen staan in voor het onthaal van de bezoekers en de vestiaire.

Horecaprofessionals zijn telkens welkom vanaf 13 tot 19 uur en op donderdag van 11 tot 17 uur.