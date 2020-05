Hogere frequentie voor drukke buslijnen 4 en 9 en Maria Duynebus blijft behouden Leen Belpaeme

14 mei 2020

11u14 7 Bredene Het college van burgemeester en schepenen heeft het Openbaar Vervoerplan en Oriëntatienota Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio Oostende goedgekeurd.

Vanaf december 2021 zullen de buslijnen 4 en 9 frequenter uitrijden. “De bussen op deze lijnen moeten om de vijftien minuten een halte bedienen waar dat momenteel nog om de 20 minuten is. Er komt ook een uitbreiding van de avondlijnen waarbij tot 23 uur bussen zullen rijden en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 2.30 uur. Bovendien krijgen de buslijnen die Bredene bedienen een andere reisroute waardoor tijdverlies aan de blauwe bruggen in de Tweebruggenstraat wordt vermeden. De Vervoerregio Oostende volgt ook onze vraag om de dichtbevolkte Bostoenwijk en Taboralaan beter te bedienen. Tot slot wordt er ook een uitbreiding voorzien van de centrumbusroute naar beide ziekenhuizen in Oostende”, geeft schepen Kristof Vermeire aan.

Buslijn 46 blijft behouden

Oorspronkelijk was buslijn 46 in de Maria Duynewijk geschrapt in het plan, maar die blijft nu toch behouden. “Uit de cijfers blijkt dat vooral schoolgaande jeugd die naar Oostende moet gebruik maakt van deze verbinding. De inwoners uit de wijk Maria Duyne, waar recente verkavelingen zijn met heel wat jonge kinderen, waren al het minst bediend en kwamen er nog slechter uit. De afschaffing van deze lijn zou het autogebruik weer in de hand werken, omdat ouders dan per auto hun kinderen richting Oostende zouden moeten voeren”, verduidelijkt schepen Vermeire.

Andere kritische punten waren de verbinding met het shoppingcenter en met het MEC Staf Versluys, maar hier werd niet op ingegaan in het nieuwe plan. “Voor het MEC Staf Versluys wordt voorgesteld om een verbinding voor wandelaars te creëren rechtstreeks van tramhalte Astrid naar het park ’t Paelsteenveld. Voor het shoppingcenter stelt De Lijn echter dat er onvoldoende reizigerspotentieel is door de langere reisweg en dat er weinig mogelijkheid is om de bussen te keren.”