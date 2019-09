Hevige brand in vakantiewoning op camping: grote schade, geen gewonden Bart Boterman

21 september 2019

16u36 3 Bredene Op Camping Thalassa in de Duinenstraat in Bredene is vrijdag brand uitgebroken in een nieuwe, moderne vakantiewoning. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot.

Het incident gebeurde omstreeks 21.20 uur, in één van de vakantiehuisjes aan de kant van de Vloedstraat. “Er was veel rookontwikkeling en de schade is groot. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de keuken is volledig uitgebrand en in het huisje is er veel water- en roetschade”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. De brand zou ontstaan zijn in de keuken, zonder kwaad opzet. De inboedel van de aanwezige bewoners is ofwel beschadigd door het roet of is vernield. “De gemeente bood onderdak aan, maar de bewoners konden terecht bij vrienden", besluit de commissaris.