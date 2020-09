Het eerste interview met Matthieu Bonne, de man die de hele kustlijn heeft afgezwommen: “Nu ga ik enkele dagen slapen”

Bredene

Het is hem gelukt! Matthieu Bonne (27) is na 23 uur zwemmen en 68 kilometer in de Noordzee aangekomen in Knokke-Heist. De Bredenaar vertrok maandag om 16 uur in De Panne met als doel de hele kustlijn af te zwemmen. Hij is de allereerste die daarin slaagt, al wisten we na zijn fietstocht van afgelopen zomer , zijn Kanaalovertocht en deelname aan Kamp Waes al wat hij in zijn mars heeft. Honderden mensen hebben hem onderweg aangemoedigd. Ook HLN volgde mee.