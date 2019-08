Het begon met Nona en nu heeft Sabrina een hamsteropvang voor verwaarloosde hamsters Leen Belpaeme

12u01 0 Bredene Sabrina Michiels vangt in haar woning in Bredene hamsters op die achtergelaten of verwaarloosd worden. Een zestal hamsters worden hier opgevangen in afwachting van een adoptie, de oudere of zieke hamsters, ouder dan 18 maanden, krijgen hier een paradijslijk hokje. Een hamster wordt immers maar twee à drie jaar. Sabrina haar voorliefde voor de kleine huisdieren begon met een klashamster van de dochters en eindigde in een speciale kamer voor de kleinste huisgenoten in hamsteropvang Nona.

Wie Sabrina hoort praten over haar hamsters, kan enkel verliefd worden op de kleine wezentjes. Met enorm veel respect en liefde voor de dieren bouwde ze de afgelopen jaren een hamsteropvang uit samen met en opvangmama in Wielsbeke. De hamsters krijgen hier allemaal een ruim hokje met de nodige voorzieningen voor een gelukkig leven. In het zesde leerjaar bracht de oudste dochter van Sabrina de klashamster in het weekend af en toe mee naar huis. “Op den duur kwam het diertje hier altijd tijdens de weekends en vakanties en ook bij de jongste dochter was dat het geval. Nadat ze allebei in het middelbaar zaten heb ik mijn eerste hamster, Nona, gekocht, zoals bij veel mensen in de winkel. De klik was er van het moment dat ze in het vervoersbakje ging. Op den duur kwamen er telkens bij die op tweedehands websites werden aangeboden. Zo werd ik ook opvanggezin voor een knaagdierenopvangcentrum uit Antwerpen”, vertelt Sabrina. Omdat ze begaan is met de kleine knaagdieren diende ze zelf een dossier in om een opvangcentrum te openen toen het opvangcentrum uit Antwerpen de deuren sloot.

“Er zijn heel wat regels waar je aan moet voldoen, maar eind 2016 konden we van start gaan. We hadden er toen al enkele in huis die hier al waren.” Ondertussen werd een kamer beneden in het huis omgebouwd met een speciale wand voor de hamsters die hier permanent blijven en een kast vol kooitjes voor de dieren die hier ter adoptie gehouden worden. Als een diertje dat binnenkomt ouder is dan 18 maanden, ziek is of langer dan een jaar in de opvang verblijft wordt hij niet meer verhuisd. Per jaar vangt Sabrina en haar collega’s zo’n 50 à 60 hamsters op. “We hadden twee zomers geleden 30 hamsters op hetzelfde moment in de opvang. Dat was er wel wat over. Er werden toen goudhamsters in beslag genomen en vijf van de vrouwtjes waren zwanger. Er kwamen in totaal 31 kleintjes bij, maar 80 procent haalde het eerste levensjaar niet. Als je weet dat elke hamster na drie weken gescheiden worden dan heb je wel wat plaats nodig.”

Sabrina is bovendien streng wat de opvang van de dieren betreft. De minimale bodemoppervlak van het hamsterverblijf bedraagt 5000 cm² voor bijvoorbeeld goudhamsters. “Mensen houden hun hamsters vaak in te kleine kooien. Ze denken dat zo’n klein dier niet veel plaats nodig heeft, maar onderzoek heeft uitgewezen dat een hamster zo’n 6 tot 8 km kan afleggen per nacht in de ondergrondse tunnels die ze maken. Ze maken ook heel wat kamers die allemaal een eigen functie hebben”, licht de Bredense toe.

Sabrina, die voltijds aan de slag is als militair op de marinebasis in Zeebrugge, spendeert niet enkel veel tijd aan het verzorgen van de dieren en het zoeken naar een nieuwe thuis, ze financiert ook bijna alles zelf. “We vragen zes euro aan de mensen die een hamster adopteren. Soms geven mensen wel eens wat meer, maar de meeste kosten dragen we zelf. Dat gaat van eten tot de kosten voor de dierenarts. Via dierenwelzijn krijgen we vaak zieke of verwaarloosde dieren binnen. Daarmee moeten we soms wel meermaals per maand naar de dierenarts. We krijgen daarvoor geen middelen ter beschikking.”

De hamsteropvang blijft overigens wat onder de radar in Bredene en dat is geen toeval. “Ik hang bewust niets op aan onze gevel. Een collega die knaagdieren opvangt is wel gemakkelijk te vinden en mensen laten hun dieren daar gewoon op stoep achter of gooien de konijnen in de tuin. Hoe meer reclame hoe gemakkelijker mensen hun dieren afstaan. Andere asielen weten ons te vinden, maar we houden particulieren zoveel mogelijk af. Doordat we alles zelf doen, kunnen we niet veel meer aan dan we nu doen”, zegt Sabrina nog.