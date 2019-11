Hardnekkige winkeldief van 70 opgepakt in Spar Bart Boterman

15 november 2019

19u37 0 Bredene Een 70-jarige winkeldief is aangehouden nadat hij al enige tijd actief was in de supermarkt Spar op het shoppingcenter in Bredene. De man werd al een tijdje in de gaten gehouden door de zaakvoerster en sloeg al meermaals toe. Donderdagavond kon de politie hem onderscheppen in zijn voertuig toen hij weg reed.

Dit keer had het personeel hem een fles champagne zien stelen. Hij kwam de kassa voorbij zonder te betalen. Bij de interceptie door de politie werd de fles gevonden, net zoals andere gestolen koopwaar. “Bij een huiszoeking in zijn woning werden nog heel wat zaken aangetroffen die mogelijk van diefstallen afkomstig zijn, waaronder dure flessen wijn en champagne. De 70-jarige Fransman die in Oostende woont, is geen onbekende voor gerecht en politie en komt in aanmerking voor tal van winkeldiefstallen", vertelt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. De man werd vrijdag voorgeleid bij de Onderzoeksrechter in Brugge, die hem heeft aangehouden. Het onderzoek wordt verdergezet door politie Bredene/De Haan.