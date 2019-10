Halloweenfeestje in de duinen en Staf Versluys Timmy Van Assche

28 oktober 2019

15u11 2 Bredene Halloween in Bredene is een echt feest, met een griezeltocht door de duinen, die eindigt aan het centrum Staf Versluys. Daar wordt het feestje gewoon verdergezet. Afspraak op donderdag 31 oktober.

“De tocht start vanaf 18.30 uur op het Duinenplein met een magische griezeltunnel die je direct in een griezelig sprookjesverhaal doet terechtkomen”, zegt schepen van Jeugd Kristien Vanmullem (sp.a). “En wie nog niet genoeg angstaanjagende avonturen heeft beleefd in de duinen, kan verder griezelen in een spookhuis, in het ‘glow-in-the-dark’-doolhof of genieten van een wetenschapsshow in halloweendecor. Om te bekomen van al de pret zijn er lekkere hapjes en drankjes.” De tocht afleggen kan tussen 18.30 en 20.30 uur. Starten doe je aan het Duinenplein of aan het Staf Versluys, een shuttletreintje brengt de aanwezigen terug naar de startplaats.