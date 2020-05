Halfuur aanschuiven om te winkelen in de Action. “Ik heb het ervoor over” Leen Belpaeme

11 mei 2020

13u58 0 Bredene Ook in het winkelcentrum in Bredene Sas stond een lange rij mensen aan te schuiven om te kunnen winkelen in de Action.

Het winkelcentrum trof de nodige maatregelen en hield de parkeerplaatsen aan de zijde van de winkels telkens vrij zodat mensen hier konden wandelen en afstand nemen van de wachtenden. Dat bleek ook nodig want er was meteen een lange rij bij de keten Action. De bezoekers moesten zeker een halfuur wachten vooraleer ze de winkel konden betreden. Chris Lacoere was één van de mensen. “Ik heb inderdaad een tijdje moeten wachten, maar ik had dat er wel voor over." Wat veel mensen zich dan ook afvragen, is waarom zoveel mensen naar de keten hollen? “Ik had veel spullen nodig en ik ken hier de weg. Ik heb onder meer waspoeder mee en toiletbenodigdheden mee. Alles is goed georganiseerd waardoor je veilig kan winkelen.”