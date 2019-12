Grote namen voor de Kerst Strandrace in Bredene Leen Belpaeme

24 december 2019

08u40 1 Bredene Heel wat toppers uit het wielrennen komen op zaterdag 28 december naar het strand van Bredene afgezakt voor de Kerst Strandrace. De mountainbikewedstrijd start om 10.30 uur ter hoogte van strandpost 6.

Timothy Dupont (Belgisch kampioen strandrace), Oliver Naesen, Tim Declercq, Jelle Wallays, Jens Keukeleire, Yves Lampaert, Nikolas Maes, Stijn Vandenberg, Bert van Lerberghe, Harm Vanhoucke, Brent Van Moer, Emiel Vermeulen, Samuel Leroux (Frans kampioen strandrace) en Natalie van Gogh (Nederlands kampioene strandrace) hebben hun komst reeds bevestigd naar Bredene. En ook Europees kampioen Strandrace bij de masters Frederick Decaestecker komt naar Bredene. De strandrace is een open wedstrijd van 60 kilometer, voor 90 procent bestaande uit zand. De aankomstlijn ligt in de Kapelstraat ter hoogte van het MEC Staf Versluys. De organisatie is in handen van de wielervereniging Team Beaufort in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en Cycling Vlaanderen.

