Groen verzet zich tegen extra parkeerplaatsen op Plovieplein Leen Belpaeme

18 september 2019

18u37 0 Bredene Groen is niet akkoord met de plannen van het gemeentebestuur om een deel van het Plovieplein in Bredene te veranderen in parkeerplaatsen. De partij vindt het niet kunnen dat een deel van een plein moet wijken voor auto’s.

Volgens de gemeente zijn er problemen om te parkeren in de wijk rond het Plovieplein en daarom zal het petanqueterrein verdwijnen en komen er parkeerplaatsen in de plaats. Volgens Groen is echter niet bewezen dat hier nood aan is en zijn er volgens de verslagen van de verkeerscommissie zelfs vraagtekens gesteld door experten. “Onze eigen metingen bevestigen ook dat er eigenlijk geen probleem is. Op verschillende tijdstippen over verschillende dagen waren er nog meerdere parkeerplaatsen vrij. Wat nu gebeurt is een ondoordachte, ondemocratische aanpak van een probleem dat niet aangetoond is. Het is een aanslag op de schaarse open ruimte in een precaire wijk, met heel veel doorgaand verkeer. We zullen ons verzetten tegen de beslissing”, vertellen Koen Uittenhove en Lucas Vandendriessche van Groen Bredene. De partij schuift een eigen plan naar voren om van het Plovieplein een volwaardig park te maken. De extra parkeerplaatsen werden wel al goedgekeurd in de gemeenteraad. “Dit dossier stond plots op de agenda zonder enig overleg met de buurt, dat vinden wij heel jammer", zegt Groen nog.

Volgens de gemeente is er wel degelijk nood aan de parkeerplaatsen door de werken voor een nieuwbouw van de basisschool. “We zullen ook extra groen voorzien op de plaats waar nu de middenschool gelegen is en er komt een groene speelplaats die zal opengesteld worden voor de Bredense kinderen buiten de schooluren. Er zal dus genoeg groen bijkomen in de buurt”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Op 18 september is er een inspraakvergadering met de inwoners.