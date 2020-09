Groen protesteert tegen betalend parkeren in Bredene, maar volgens schepen varen winkeliers en klanten er wel bij Leen Belpaeme

29 september 2020

15u33 1 Bredene Groen Bredene heeft dinsdagmorgen actie gevoerd tegen de beslissing van het gemeentebestuur om het hele jaar door parkeergeld te innen op de kustparkings in de gemeente. “Wij stellen de zin en het nut in vraag. Betalend parkeren is in Bredene is een ordinaire manier om bijkomende inkomsten te genereren voor de gemeentekas.” Schepen Eddy Gryson wijst op zijn beurt op het voordeel voor de winkeliers en klanten.

“Vanaf 1 oktober moet iedereen betalend parkeren op Bredene Duinen, ook in de winter. Tot en met 2019 was dit betalend parkeren voorbehouden voor de zomerperiode. Logisch, want dan is de parkeerdruk het hoogst. In de winterperiode staan grote delen van de parkings op Bredene Duinen echter leeg. Van parkeerdruk is op die momenten helemaal geen sprake”, zegt Koen Uittenhove, gemeenteraadslid voor Groen.

Leegstand

De partij betreurt ook dat lokale handelaars niet betrokken werden. “De Lokale Raad voor Economie en Toerisme heeft hierover zeker geen stem gehad. Handelaars voelen zich eerder slachtoffer, want de middenstand op Bredene Duinen heeft het zo al niet gemakkelijk. Het gemeentebestuur wil de Bredense middenstand ondersteunen en leegstand tegengaan. Met deze maatregel werk je leegstand net in de hand. Op parkings langs baanwinkels moet immers niet betaald worden”, stelt ook Lucas Vandendriessche, voorzitter van Groen Bredene.

Groen Bredene zal aan elke Bredenaar een groene parkeerschijf bezorgen. “Mensen kunnen de schijf uit protest achter hun voorruit leggen. Maar ze zullen er wellicht geen boete mee vermijden”, zegt Groen.

Extra parkeerplaatsen

Volgens schepen Eddy Gryson (sp.a) is het wel degelijk de bedoeling om de parkeerdruk te verminderen op parking Shopping Duinen. “Als het niet betalend is, dan parkeren hier veel meer bewoners, waardoor de parking niet meer kan gebruikt worden door klanten van de winkels en horecazaken. Daarnaast is het de bedoeling om met de inkomsten opnieuw te investeren in extra parkeerplaatsen. Dat is onder meer het geval aan het Duinenplein waar nu al acht plaatsen zijn voor kortparkeren. We kopen ook de parking aan ter hoogte van het Staf Versluyscentrum voor 500.000 euro, omdat we hier dan meer opties hebben”, zegt Gryson.