Groen legt voorstellen rond armoede op tafel Leen Belpaeme

17 oktober 2019

15u50 0 Bredene Groen Bredene heeft op 17 oktober, de werelddag van verzet tegen extreme armoede enkele voorstellen op tafel gelegd bij schepen Eddy Gryson om armoede in de gemeente aan te pakken.

De partij heeft de problematiek onderzocht en merkt op dat de gemeente al heel wat inspanningen levert, maar dat ook enkele punten beter kunnen. “Wij vinden dat de gemeente te veel zaken zelf doet en te weinig belangrijke diensten en mensen betrekt. We stellen voor dat Bredene een armoedeplatform opricht. Er zijn ook te veel losse acties. Wij zijn met Groen voorstander van een structurele aanpak door middel van een doordachte financiële ondersteuning van mensen die in armoede leven. Een systeem als REMI, referentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen, zou daar zeker bij helpen. We weten dat dit geld kost, maar als het budget gereorganiseerd wordt van de vele kleine tussenkomsten moet dit haalbaar zijn”, lichtte voorzitter Lucas Vandendriessche toe. De partij overhandigde nog een pot met rostjes aan de schepen waarmee ze al 20 euro extra budget hebben. De schepen kon de ludieke boodschap wel waarderen. “Wij zijn in Bredene weliswaar te kleinschalig om systemen als REMI in te voeren. We zouden ook niet genoeg budget hebben. We komen om de twee weken samen met het Bijzonder comité en werken daardoor heel persoonlijk. We hebben al het initiatief genomen om alle bevoegdheden rond sociale zaken te bundelen bij één schepen en werken aan heel wat initiatieven. Toch apprecieer ik de constructieve manier van oppositie voeren. Ik ben blij dat er interactie is om de meerderheid scherp te houden”, zei Gryson achteraf.