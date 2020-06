Groen Bredene hekelt relanceplan rond corona: “Het financieel plaatje bevat fouten” Leen Belpaeme

19 juni 2020

16u28 0 Bredene Groen stelt dat er in Bredene geen echte inspraak is over het relanceplan van de gemeente.

Eergisteren lanceerde gemeente Bredene zijn zomer- en relanceplan corona. Daarbij werd benadrukt dat het plan nog moest besproken worden op de gemeenteraad. Volgens Groen is het vreemd om eerst de voorstellen met alle fracties te bespreken en ze een dag later al bekend te maken. “Verscheidene maatregelen stonden nog ter discussie bij zowat alle fracties (ook die van de meerderheid). Door de voorstellen nu al bekend te maken, verdrink je die zogenaamde inspraak in je eigengereid handelen”, zegt Lucas Vandendriessche, voorzitter van Groen Bredene.

De oppositiepartij is ook ontgoocheld in het plan zelf. “Het mist visie en is heel slordig opgesteld. Het financieel plaatje is ook ondoorzichtig en bevat fouten. Met Groen Bredene zullen we op de komende gemeenteraden onze opmerkingen maken en een aantal heel concrete voorstellen formuleren. We zullen nu al enkele belangrijke, concrete zaken aankaarten in reactie op het gemeentebestuur”, zegt Vandendriessche.

Cadeautjespolitiek

De oppositiepartij kan zich niet vinden in het voorstel om aan elke inwoner 10 euro te geven om uit te geven bij een lokale handelaar. “De uitwerking van de maatregel is op zich al een huzarenstuk. Dat lijkt het gemeentebestuur ook te beseffen. Maar het bestuur vergeet de inhoudelijke kritiek van deze ouderwetse cadeautjespolitiek. Om te beginnen is er de moeilijkheid dat het geld van deze tussenkomst nooit op een correcte en evenwichtige manier bij de lokale handelaar terecht zal komen. En ten slotte maakt deze actie geen onderscheid naargelang het inkomen en/of inkomensverlies van mensen. Groen Bredene stelt daarom voor om de maatregel om te buigen en het budget rechtstreeks en verhoudingsgewijs uit te betalen aan de lokale handelaars. Daar zijn methodes voor. En als de maatregel er dan toch door moet, hebben wij alternatieve voorstellen om een sociale correctie door te voeren”, vult raadslid Koen Uittenhove nog aan.

Groen vraagt verder nog om op bepaalde momenten eenrichtingsverkeer in te voeren in de Kapelstraat om meer zuurstof te geven aan voetgangers en fietsers, en het vergroot terras- en uitstalruimte. “De Lokale Raad voor Economie en Toerisme zou hier een deftig plan over kunnen uitwerken in samenwerking met de gemeente. Wat dus niet gebeurd is. De raad is op geen enkele manier of op geen enkel moment betrokken sinds de start van de coronacrisis”, stelt Uittenhove nog vast.

Het relanceplan komt nog aan bod in de gemeenteraad van Bredene. In juli zou het plan moeten goedgekeurd worden.