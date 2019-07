Gloria Gaynor krijgt eetbare versie van zichzelf tijdens concert in Kursaal Leen Belpaeme

21 juli 2019

09u35 0 Bredene ‘Queen of Disco’ Gloria Gaynor komt zondagavond 28 juli naar het Oostendse Kursaal. Anthony Lams uit Bredene maakte een eigen creatie in marsepein van de zangeres en zal die ook persoonlijk overhandigen.

“Het is een marsepeinen creatie geworden van ongeveer 27 centimeter. Handgemaakt, zoals al onze werkjes. Naast de gevarieerde smaken, hebben we bij Gloria Gaynor gewerkt met chocolade zeevruchten gevuld met een gezouten karamel. Ik heb me laten influisteren door haar omgeving dat het een artieste is die gek is op zoetigheid. Uiteraard is het eetbaar. Wij werken volgens de Duitse warme gekookte methode en met enkel 3 ingrediënten: amandelen, suiker en water. We doen er nog een schepje bovenop en koken onze marsepein 2 keer, waardoor hij vrij is van bacteriën en een houdbaarheid heeft van 9 à 12 maanden. Gloria kan dus rustig haar wereldtournee afwerken en begin september, wanneer ze zeventig wordt, genieten van een lekker stukje marsepein”, vertelt de Meester marsepein.

Met de marsepeinen-versie van Gloria Gaynor is Anthony Lams niet aan zijn proefstuk toe, want eerder vereeuwigde hij al The Weather Girls, Willem Vermandere en Golden Earring. “Bij Barry Hay en zijn bende waren ze zo enthousiast dat het niet lang duurde voor ze de marsepein naar binnen speelden. Nog voor het einde van hun optreden was alles op. Ik ben heel benieuwd wat Gloria er zondagavond van gaat vinden, want dan overhandigen we haar persoonlijk ons geschenkje.”

Tickets voor het concert van Gloria Gaynor op zondagavond 28 juli in het Kursaal van Oostende, kan je bestellen op www.ticketmaster.be