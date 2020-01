Glooiingen van Noordede worden dit jaar verder gerenoveerd Leen Belpaeme

02 januari 2020

10u24 0 Bredene De werken voor de laatste fase van de renovatie van de wanden aan de Noordede in Oostende starten op 6 januari.

Er zijn nog drie zones waar de huidige helling dringend aan renovatie toe zijn en dat is van aan de brug aan Ibis richting Spuikom – rechteroever en de aansluiting aan het Maartensstuw - rechteroever en linkeroever. De rest van de glooiingen op linker- en rechteroever werden respectievelijk in 2012 en 2015 al vernieuwd. Voor de nieuwe hellingen wordt eerst een nieuwe stalen damwand geplaatst. De glooiingen zelf zullen uit schanskorven opgebouwd zijn om daarna te vullen met breuksteen. Bovenaan komt een keermuur met een leuning. De aannemer voert de werken in verschillende fases uit. Tegen eind 2020 zullen de werken afgerond zijn. Tijdens het bouwverlof zal er niet gewerkt worden. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Afdeling Kust van de Vlaamse overheid.