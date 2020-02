Gloednieuw woonzorgcentrum Jacky Maes zet binnenkort de deuren open Leen Belpaeme

18 februari 2020

07u58 0 Bredene Het woonzorgcentrum Jacky Maes is pas eind december geopend. Tijdens de Dag van de Zorg op 15 maart kan iedereen kennismaken met het gloednieuwe gebouw. Er zijn rondleidingen, een fototentoonstelling, demonstraties en tal van activiteiten waardoor men het nieuwe woonzorgcentrum kan leren kennen.

“Een ganse dag valt er in het woonzorgcentrum vanalles te beleven. De activiteiten worden door de medewerkers zélf verzorgd. Op die manier kan men als bezoeker ervaren hoe de zorg in het woonzorgcentrum Jacky Maes wordt georganiseerd. Want het rusthuis van weleer is een echt woonzorgcentrum geworden waarbij wonen centraal staat”, zegt schepen van sociale zaken Eddy Gryson. Speciaal voor de Dag van de Zorg is er ook een fototentoonstelling. Bezoekers zullen ook kennismaken met nieuwe technologieën en de robots Zora, Billy en James van de firma Zorabots zijn aanwezig. Studenten verpleegkunde geven demo’s over hoe een AED-toestel werkt en tonen hoe je moet reanimeren. Napraten over het bezoek aan het woonzorgcentrum kan in het gloednieuwe dienstencentrum dat in april opent samen met het dagverzorgingscentrum.

De Dag van de Zorg vindt plaats op zondag 15 maart 2020 van 10 en 17 uur, Duinenstraat 106.