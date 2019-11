Gezocht: opvanggezinnen voor zwerfkatten in natuurgebied D’Heye Leen Belpaeme

20 november 2019

13u08 0 Bredene Er was de laatste weken commotie rond de aanpak van een zwerfkattenprobleem in natuurgebied D’Heye. Enkele katten werden gevangen en vervolgens geëuthanaseerd. Er worden nu opvanggezinnen gezocht voor gevangen katten. In afwachting zoekt de gemeente ook naar een tijdelijke opvangplaats voor de dieren.

Sinds jaren kampt het natuurgebied D’Heye in Bredene met een zwerfkattenprobleem zegt het Agentschap Natuur en Bos. Meer dan dertig verwilderde katten zwerven er permanent rond en hebben hun vaste stek in het beschermd natuurgebied. “Dat zorgt voor problemen voor de andere dieren die er leven. Deze katten vangen namelijk vogels, kleine zoogdieren, maar ook kikkers en reptielen”, zegt regiobeheerder Evy Dewulf. “De aanhoudende problemen bereikten deze zomer een hoogtepunt. Om de unieke natuur in het gebied te blijven beschermen en het risico op de verspreiding van ziektes te beperken konden de katten niet blijven. Natuur en Bos plaatste een vangkooi. Verwilderde en niet-gechipte katten werden na vangst en controle door de dierenarts geëuthanaseerd. Hiervoor werd een vergunning, die beperkt is in de tijd, afgeleverd. De kattenvallen werden dagelijks gecontroleerd. Gevangen katten werden door een dierenarts onderzocht. Als bleek dat de katten gechipt waren of tam, werden ze ofwel teruggeplaatst, ofwel terugbezorgd aan de eigenaars. De voorbije weken werden zes dieren gevangen, die verwilderd bleken en waarvan geen eigenaar terug te vinden was. Euthanasie was nodig omdat de maximale capaciteit van de omliggende opvangcentra bereikt was.”

Opvanggezinnen

In overleg met de gemeente is nu opnieuw gezocht naar een oplossing, waarbij beslist werd om de katten nog steeds te vangen en te steriliseren of castreren. De gemeente zoekt daarna naar een opvangplaats voor de dieren. Er komt ook een gerichte communicatie naar omwonenden om de dieren niet meer te voederen. De gemeente Bredene zal haar zwerfkattenbeleid ook verder verfijnen. “We zijn bereid om ons beleid rond katten onder de loep te nemen. De betrokken mensen die bezorgd zijn over de zwerfkatten hebben zich geëngageerd om opvanggezinnen te vinden voor de katten. Omdat dit niet mogelijk is van vandaag op morgen zal de gemeente een plaats zoeken waar de katten tijdelijk kunnen opgevangen worden”, licht algemeen directeur Yannick Wittewrongel toe.