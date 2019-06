Getest en... gefaald. Nieuwe 4x4 gaat nergens heen na proefritje op het strand Siebe De Voogt

16 juni 2019

12u38 0 Bredene Een vreemd experiment van een 23-jarige Roemeen uit Schaarbeek liep zaterdagnacht faliekant af in Bredene. De jongeman wilde de gloednieuwe Land Rover Range Sport van zijn vriend uittesten op het strand, maar reed zich vast in het zand.

De lokale politie Bredene/De Haan kreeg omstreeks 1.45 uur melding van een wagen die zich had vastgereden nabij de strandpost 1 Twins in Bredene. Eenmaal ter plaatse zagen de agenten dat een 4X4 zich compleet had vastgereden. “De bestuurder had het lumineuze idee opgevat om het nagelnieuwe voertuig van zijn vriend eens te testen op het strand, zonder hier evenwel enige ervaring of kennis over te hebben”, zegt commissaris Dennis Goes. De jongeren hadden verwoede pogingen gedaan om de Land Rover Range Sport zelf in beweging te krijgen en belden een takeldienst op toen dat niet lukte. Ook de takelaar slaagde er echter niet in om het voertuig los te krijgen. “Gelukkig was het pas hoogtij om 13.30 uur en stond de wagen dicht bij een golfbreker. We contacteerden dus de gemeentediensten, die de 4x4 zondagmorgen om 8 uur met behulp van een bulldozer konden losstrekken.” Het gemeentelijk politiereglement van Bredene verbiedt motorvoertuigen alle toegang tot het strand. De 23-jarige Roemeen zal dus een GAS-boete ontvangen en daarna wellicht ook de gepeperde rekening van de takeling mogen betalen.