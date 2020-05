Gespot: schattige vossenwelpjes nabij de Spuikom Bart Boterman

27 mei 2020

16u13 54 Bredene In Bredene zijn beelden opgedoken van twee schattige vossenwelpjes. De dieren wonen samen met hun moeder in een burcht nabij de Spuikom. Af en toe laten ze zich zien. Hobbyfotograaf Danny Vanhevel slaagde erin de dieren te fotograferen met behulp van een telelens.

Opvallend, want vossen laten zich doorgaans niet graag opmerken bij klaarlichte dag. “Inderdaad. Doorgaans jagen vossen ‘s nachts en houden ze zich overdag schuil. Maar nu de jongen geboren zijn, gaat de moeder ook overdag voedsel zoeken voor de welpen. Intussen spelen de welpen voor de burcht”, weet boswachter Jeremy Demey. Hij heeft naar eigen zeggen weet van meerdere vossenburchten in de omgeving, met welpjes. “Het is dus zeker geen alleenstaand geval.”

Is er dan een overpopulatie aan vossen in de omgeving van Bredene? “Eigenlijk niet. De populatie lijkt netjes in evenwicht in de omgeving. Ik merk overigens dat de dieren telkens minder schuw worden, zeker in deze periode, wanneer ze voedsel nodig hebben voor hun welpen. ‘s Nachts komen er zelfs vossen tot in mijn tuin om restjes te zoeken bij de composthoop”, aldus de boswachter.

Territoriale dieren

Houders van pluimvee zullen het allicht niet graag horen. “Mensen moeten eigenlijk leren samenleven met de natuur en hun kippen afschermen. Als ik kippen wil houden, zal ik ook een hele constructie moeten maken. Vossen weghalen heeft overigens geen zin, want het zijn territoriale dieren. In september verlaten de welpen hun moeder en worden de territoria herschikt. Een vos wegnemen betekent een nieuwe in de plaats”, besluit Jeremy Demey van Agentschap Natuur en Bos.