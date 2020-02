Gemeente Bredene zet in op personeel Leen Belpaeme

18u06 0 Bredene Op de arbeidsmarkt heerst momenteel een krapte. “Ook de lokale besturen worden geconfronteerd met deze war for talent, zodat we verplicht zijn om ons hiervoor te wapenen”, licht schepen voor personeel Kristof Vermeire toe.

Een aantal maatregelen zoals de glijdende uren is reeds enkele jaren ingeburgerd in de diensten waar dit mogelijk is. “Deze glijdende uren brengen de dienstverlening niet in het gedrang en zorgen voor een betere work life balance bij het personeel. Voor knelpuntberoepen gelden reeds enige tijd extra gunstige arbeidsvoorwaarden. Met de verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques wordt een job bij het gemeentebestuur en het OCMW nu nog extra aantrekkelijk gemaakt. Ook voor het personeel van het woonzorgcentrum, dit zijn voornamelijk verzorgenden en verplegenden, wordt vanaf dit jaar ook een tweede pensioenpijler ingevoerd”, verduidelijkt schepen Vermeire. Met de versterking van het eigen personeelsbestand gaat het Bredens gemeentebestuur in tegen de trend van privatisering in veel lokale besturen. “Dat we geloven in een eigen, sterk uitgebouwd personeelskader blijkt ook de intentie van ons bestuur om meer aandacht te geven aan HR-management. Momenteel loopt een procedure voor de aanwerving van een HR-verantwoordelijke”.