Geen Bredense Revue in 2020: “Met spijt in het hart” Leen Belpaeme

17 augustus 2020

12u00 2 Bredene Heel wat toneelverenigingen beslisten al om dit jaar geen voorstelling te brengen en ook de Bredense Revue heeft nu beslist om hun revue niet te laten doorgaan. Deze zomer had het bestuur van de vereniging nog hoop, maar door de onzekerheid rond het najaar is de knoop nu doorgehakt.

Ieder jaar zitten Glenn Dangreau (schepen Sas) en Alain Lynneel (schepen Torre) in het begin van juli samen om de komende revue te bespreken. “We hadden al lang de rode draad voor ons verhaal en waar we precies naartoe wilden met de komende revue. Ondertussen zaten we ook al na te denken over de maatregelen die er toen waren en dat we maar maximaal 123 mensen konden toelaten per vertoning in het Staf Versluys. Dat deed ons al wat vrezen dat het financieel niet haalbaar zou zijn”, laat voorzitter Alain Lynneel weten.

Nieuwe maatregelen

“Toch hoopten we nog op een betere situatie en een versoepeling van de maatregelen. Ondertussen mogen we met de huidige maatregelen zelfs maar 100 mensen toelaten per vertoning. Omdat er ook nog heel wat onzekerheid is over hoe de situatie verder zal evolueren, hebben we nu toch samen met het bestuur, de spelers en de medewerkers beslist om de revue niet te laten doorgaan. Sowieso was het al moeilijk om te starten met de voorbereidingen volgens de huidige maatregelen en zijn het ook moeilijke tijden voor onze sponsors en zonder extra steun is zo’n show niet haalbaar.”

De revue belooft wel een actie die coronaproof is. “We zijn onze fans en sponsors niet vergeten en er komt iets aan… Hier zal je nog van horen en zien via de sociale media of onze website.”