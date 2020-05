Geen besmettingen in Woonzorgcentrum Jacky Maes Leen Belpaeme

07 mei 2020

11u43 0 Bredene Net als in heel veel woonzorgcentra in Vlaanderen werden de voorbije weken alle personeelsleden en bewoners van het woonzorgcentrum Jacky Maes in Bredene getest op Covid-19. Er werd bij geen enkele bewoner en personeelslid een besmetting is vastgesteld.

Binnen het woonzorgcentrum zijn sedert de sluiting drastische maatregelen van kracht. Alle personeelsleden worden dagelijks gescreend en beschikken over alle mogelijke beschermingsmaatregelen, leveranciers krijgen toegang tot een beperkte zone en de onbevoegden krijgen geen toegang. Het woonzorgcentrum zet ook in op een maximale beleving van de bewoners. “We hebben bijzonder veel inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat niemand het virus ons woonzorgcentrum kon binnenbrengen en dat zowel de bewoners als personeelsleden zich goed voelen tijdens deze uitzonderlijke periode. We zijn bijzonder blij, maar we kraaien geen victorie, want we hebben nog een lange weg te gaan”, zegt schepen van sociale zaken Eddy Gryson.