Gedaan met vruchteloos zwaaien naar ober,

in ’t Fietskotje bestel je gewoon met een app Leen Belpaeme

17 juli 2019

15u19 4 Bredene Wie een bezoekje brengt aan ’t Fietskotje in Bredene, kan voortaan via een app zijn bestelling doorgeven en onmiddellijk betalen. De horecazaak werkt daarvoor samen met de West-Vlaamse start-up Ordeo uit Waregem. Goed nieuws, want vroeger moesten de klanten aan de verste tafels zelfs naar binnen om te bestellen. “We vinden gewoon te weinig personeel om op te dienen”, zegt Muriel Vandesteene.

Er is sinds vandaag een nieuw blaadje toegevoegd aan het menu van ’t Fietskotje. Daarop staat enkel een QR-code die je kan scannen met je smartphone. Je hoeft niets te downloaden of te installeren. Je scant gewoon de code, je kan online je favoriete pannenkoeken aanduiden en kiezen wat je wil drinken. Op het einde kan je onmiddellijk betalen en de ober komt je bestelling brengen. Ordeo uit Waregem werkte het systeem uit. Zo’n zeven horecazaken werken er al mee om de bediening vlotter te laten verlopen.

Alles gaat sneller

“We bestaan nu anderhalf jaar. Onze belangrijkste realisatie was een betaalplatform voor frituren en broodjeszaken. We kregen echter veel vragen van onze klanten om een bestelsysteem uit te werken. Op die manier zijn we beginnen werken aan deze toepassing, die handig is voor alle horecazaken. Er is overal personeelstekort. Met dit bestelsysteem bespaar je op personeel omdat de ober de bestelling niet moet komen opnemen en dan pas terugkeren met drank of eten. Je schakelt twee looptijden uit en ook voor de klant gaat het sneller. Je moet niet meer wachten tot de ober naar je toe komt”, licht Mathias Rijnwalt van Ordeo toe.

Niet verplicht

Momenteel werken een zevental zaken al met het systeem. Er is nog veel interesse, maar de meeste zaken wachten tot na het seizoen om het uit te testen. In ’t Fietskotje hebben ze de sprong wel gewaagd. “We kunnen hiermee tijd uitsparen. We vinden moeilijk personeel voor het weekend. In de keuken en achter de bar zitten we goed, maar voor de bediening is het wat krap. We hopen dit op te lossen met de app. Mensen zijn natuurlijk niet verplicht om het te gebruiken”, zeggen Muriel Vandesteene en Bernard Huyghe.