Frituur Alaska heropent op 3 januari Leen Belpaeme

28 december 2019

11u34 0 Bredene Frituur Alaska zal na nieuwjaar opnieuw de deuren openen. De bekendste frituur en horecazaak in Bredene bleef gesloten na het overlijden van zaakvoerder Geert Jacobs op 10 december.

Via sociale media laat de familie weten dat ze op vrijdag 3 januari terug de deuren openen om 17 uur. Dat nieuws kon alvast op heel wat positieve reacties rekenen. Dochter van Geert, Kelly en schoonzoon Antony Ryckier zullen de zaak verder zetten samen met het team van Alaska. De zaak is al jarenlang een gevestigde waarde in de kustgemeente.