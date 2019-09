Frans Praetbrug over de duinen wordt vervangen Leen Belpaeme

14 september 2019

09u21 3 Bredene De houten brug over de duinen ter hoogte van de Groenendijkstraat in Bredene wordt volledig vernieuwd. Op 16 september start afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust aan de vervanging van de Frans Praetbrug.

De houten duinovergang tussen de kustbaan en de Spinoladijk werd in de jaren 80 gebouwd. Het was de eerste duinovergang die gebouwd werd in Bredene. Kust zal de huidige brug volledig afbreken en opnieuw bouwen. Aan de vorm verandert er niet zo veel. Het geheel zal wel eigentijdser en slanker ogen door gebruik te maken van smallere palen en balken. Tegelijkertijd zal ook de houten keerwand aan het einde van de trap vernieuwd worden. Een houten afsluiting dwars in de duinengordel zal wandelaars beletten om willekeurig de duinen te doorkruisen. De volledige zone wordt tot slot aangeplant en gefixeerd met helmgras. De renovatiewerken zullen tot eind februari 2020 duren en kosten 311.000 euro.

Burgemeester Steve Vandenberghe is blij dat de duinovergang aangepakt wordt. “De Frans Praetbrug ter hoogte van de Groenendijk is net als de Pattersonbrug aan de Zeelaan als duinovergang van groot belang voor onze gemeente. Wij zijn dan ook bijzonder tevreden dat de Vlaamse overheid investeert in de renovatie van die brug.”

Na de zomer van 2020 pakt afdeling Kust ook de strandtoegangen ter hoogte van ‘t Strandhuis, de Blauwe Brug en Hippo Beach aan. Bij de toegangen aan ‘t Strandhuis en de Blauwe Brug worden de keermuren gebouwd en bekleed met hout. De toegang naar Hippo Beach wordt opnieuw aangelegd in printbeton en krijgt ook keermuren die met hout bekleed zullen zijn. Zitbanken en fietsenstallingen moeten het geheel afmaken.