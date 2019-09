Feest voor 20 jaar De Leestuin in Bredene Leen Belpaeme

13 september 2019

17u24 0 Bredene De Leestuin opende op 1 juli 1999 de deuren aan het Centrumplein en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in Bredene. Op vrijdag 27 september viert de bib haar 20-jarig bestaan.

“Heel wat bezoekers waren er al vanaf de eerste ogenblikken bij en komen twintig jaar later nog altijd met plezier op bezoek. Tijdens het verjaardagsfeest zijn er heel wat activiteiten. Kom naar de bib en vier met ons mee”, zegt bibliotheekschepen Kristof Vermeire. Er werd een uitgebreid programma opgesteld. Toneelkring Boontje brengt verhalen tot leven aan de hand van zorgvuldig gekozen passages uit boeken of dichtbundels. Johan Rys neemt je mee naar buiten voor een verhalenwandeling in het park bij de bib. Bij Torben en het rijdend boekenmuseum kan je bijzondere boeken ontdekken. Hilda Warmoeskerken van Arte4 toont hoe je creatief met boeken kunt omgaan. Meester in de marsepein Anthony Lams komt een demonstratie geven. Creaboetiek toont hoe je werkt met snoezig haakkatoen. Bij de gamecollectie kan je arcadegames uitproberen. Donald Deschagt neemt je mee in de wereld van culinair zeewier. Smaakbeleving kan ook op het cream tea-event van The Art of Tea Brewing, bij de bier- en ginproeverij van Blonde Betsy, de pannenkoekenfoodtruck van ‘t Fietskotje en met ijsjes van de Smulmobiel.

Voor de kleintjes komt niemand minder dan de beroemde sprookjeswolf langs. Gelukkig is hij nu vegetarisch. Verder kunnen Bibbengels genieten van een voorleesmoment. Nadien kunnen de kinderen zich uitleven in een creatieve workshop. Het Rode Kruis brengt mini-workshops EHBO voor kinderen vanaf acht jaar. En bij de tent in de tuin kan men de fiets pimpen onder de professionele begeleiding van Kip van Troje.