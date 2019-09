Extra wegwijzers naar bibliotheek... Want ze speelt verstoppertje achter nieuw politiekantoor Leen Belpaeme

26 september 2019

10u02 0 Bredene Door de bouw van een nieuw politiekantoor dreigt de bibliotheek van Bredene volledig in een hoekje te verdwijnen. Dat merkte raadslid Sandy Dobbelaere (sp.a) op tijdens de gemeenteraad. Ze vroeg aan het gemeentebestuur extra bewegwijzering naar De Leestuin, en krijgt die ook.

De werken voor een nieuw politiegebouw in Bredene zijn volop aan de gang. Het komt naast het huidige politiekantoor (aan het Centrumplein) aan de overkant van de weg, die leidt naar de bibliotheek. De Leestuin ligt naast het Vicognepark en is daarom niet zichtbaar vanuit de Zeelaan of de Breeweg, en ook aan de kant van het Centrumplein ligt de bibliotheek wat weggestoken. Schepen Kristof Vermeire (CD&V) ging akkoord met de de opmerking van Dobbelaere om extra wegwijzers te zetten. Hij kondigt aan dat er extra borden komen om De Leestuin aan te duiden, zodat meer mensen de weg vinden naar de bibliotheek.

Vrijdag wordt trouwens feest gevierd voor de 20ste verjaardag van De Leestuin.