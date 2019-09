Experten over dood van baby Nils: “Andere infectie is zeer onwaarschijnlijk” Wouter Spillebeen

25 september 2019

17u39 0 Bredene In de rechtszaak rond de onopzettelijke doding van de pasgeboren baby Nils zijn vandaag drie experten bevraagd in het Gentse hof van beroep. De gynaecologe die het hormoon oxytocine had toegediend, werd in eerste aanleg veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel.

Negen jaar na de dood van hun kind was het verhoor in het hof een zoveelste hoofdstuk in de lange juridische strijd van Marta G. (44) en Stijn Desomer (41) uit Bredene. M. beviel op 4 oktober 2010 van de baby Nils in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Maar het kind moest meteen naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht worden en bezweek vijf dagen later.

De baby had volgens de eerste medische vaststellingen een zuurstoftekort opgelopen, waardoor het zware hersenschade had. De ouders van Nils ontdekten dat de gynaecologe bij M. oxytocine had ingespoten om de bevalling te versnellen. Maar in plaats van dat in een ader te doen, zoals voorgeschreven is, deed de arts dat in een spier. Daardoor zou de baarmoeder te hard opgespannen zijn en zou de baby versmacht zijn.

Onverantwoord

Volgens de gynaecologe is het helemaal niet zeker dat de oxytocine de dood van het kind veroorzaakte. Ze haalt verschillende andere aandoeningen en infecties aan zoals het parvovirus. Vandaag werden drie experten bevraagd in het hof om te bepalen of zo’n infectie opgetreden kan zijn. De experten spreken niet met honderd procent zekerheid omdat er bijvoorbeeld na de geboorde van Nils geen onderzoek is gebeurd naar bepaalde antistoffen in zijn bloedbaan, maar achten het zeer onwaarschijnlijk dat een andere infectie optrad. Ze volgen de stelling dat het inspuiten van oxytocine in een spier tijdens de bevalling onverantwoord is.

Om te bepalen of de gynaecologe schuldig is aan de onopzettelijke doding van baby Nils ondervraagt het hof van beroep over drie weken de vroedvrouw die aanwezig was tijdens de bevalling.