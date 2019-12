Ethias Cross in Bredene met initiatie voor de jeugd Leen Belpaeme

18 december 2019

10u59 0 Bredene Op maandag 30 december vindt een nieuwe editie van de Ethias Cross Bredene plaats in recreatiedomein Grasduinen. Het is al de tiende editie van de cross in Bredene.

Deze 6de manche van de Ethias Crossen staat ook bekend als Sylvestercross of Ereprijs Paul Herygers en wordt nu voor de 10de keer in Bredene georganiseerd. Met winnaars als Sven Nys, Zdenek Stybar en Wout van Aert kent Bredene een erelijst die mag gezien worden. De dag start met een jeugdinitiatie om 8.45 uur. De spannende avonturen in het veld doen vast weer heel veel kinderen watertanden om het zelf eens op de fiets in de modder te proberen. De organisatie van de Ethias Cross in Bredene geeft graag een duwtje in de rug. Onder begeleiding van ex-wereld én Belgisch kampioen Paul Herygers kunnen de kids in een ongedwongen sfeer enkele ingekorte rondjes over ons parcours afleggen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn welkom. Afspraak om 8.30 uur via de ingang van de Zandstraat in Bredene. De initiatie start om 8u45. Fiets, helm en een sportieve ingesteldheid, meer heb je niet nodig. Inschrijven is verplicht en kan tot 27 december via het online inschrijvingsformulier op https://ethiascross.be/bredene/jeugdinitiatiebredene/

Om 10.45 uur is het aan de nieuwelingen, gevolgd door de junioren om 11.50 uur. De Elite Dames komen om 13.45 uur aan de start en de heren om 15 uur.

