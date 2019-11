Er komen tijdelijk opnieuw vluchtelingen naar De Horizon in Bredene Leen Belpaeme

29 november 2019

11u58 2 Bredene Bredene zal vanaf volgende week tijdelijk vluchtelingen opvangen in de Horizon. Hoeveel het er concreet zullen zijn is nog niet duidelijk. Er is een maximumcapaciteit van 300 mensen, maar er zullen aanvankelijk niet zoveel mensen naar Bredene gebracht worden.

Fedasil heeft momenteel een tekort aan opvangplaatsen en is daarom op korte termijn op zoek naar extra plaatsen. In 2015 werden al eens enkele maanden vluchtelingen opgevangen in vakantiecentrum De Horizon. “Woensdag kreeg ik de vraag van minister Maggie De Block of het mogelijk was om voor korte tijd opnieuw mensen op te nemen. We hebben daar op toegezegd rekening houdende met het verhaal van 2015 toen hier al eens op een positieve manier mensen werden opgevangen”, licht burgemeester Steve Vandenberghe toe. De eerste asielzoekers komen al dinsdag 3 december toe en ze blijven maximum tot 10 februari.

“Wij moeten onze maatschappelijke rol spelen en ervoor zorgen dat die mensen niet op straat komen in deze kille winterperiode. We zullen de inwoners vanaf vandaag duidelijk informeren zodat ze weten wat er zal gebeuren, maar we gaan niet meer in de polarisering”, zegt Vandenberghe nog. Inwoners zullen in die korte tijd van twee maanden ook de kans krijgen om het centrum te bezoeken.

Fedasil weet nog niet hoeveel mensen er in eerste instantie naar Bredene zullen komen. “De context is dat we te maken hebben met een licht verhoogde instroom en op dit moment een lage uitstroom uit het opvangnetwerk. Hierdoor moeten we zo’n 800 extra plaatsen creëren. We doen dat in Bilzen, Zoutleeuw en Gent. We zijn in Bredene terecht gekomen door de goede ervaring in het verleden. Doordat het centrum maar tijdelijk beschikbaar is zullen we deze plaats gebruiken als laatste redmiddel als er nergens anders ruimte is. Daardoor weten we niet hoeveel mensen er hier precies zullen opgevangen worden. Er zijn maximum 300 plaatsen”, zegt Evert-Jan Witteveen, regiodirecteur van Fedasil

Inwoners die vragen hebben kunnen alvast terecht op het nummer 0490/649378. Er zal net als in 2015 opnieuw beroep gedaan worden op vrijwilligers om activiteiten te voorzien voor de vluchtelingen.