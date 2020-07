Eind juli opent eerste buurtrestaurant de deuren in woonzorgcampus Jacky Maes Timmy Van Assche

11 juli 2020

09u25 0 Bredene Vanaf maandag 27 juli opent het eerste buurtrestaurant in Bredene haar deuren. Het is een onderdeel van het lokaal dienstencentrum, dat zich bevindt in woonzorgcampus Jacky Maes in de Duinenstraat. “Het buurtrestaurant geeft het startsein voor de gefaseerde opening van het lokaal dienstencentrum”, meldt de gemeente.

Het buurtrestaurant wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen uit de buurt met een klein netwerk, zoals ouderen, alleenstaanden, mantelzorgers en kansengroepen. Daar kan er in een gezellige sfeer een kwalitatieve maaltijd genuttigd worden en is er nadien tijd om een babbeltje te doen. “Iedere 65-plusser die gedomicilieerd is in Bredene zal er terecht kunnen. Bredenaars jonger dan 65 jaar kunnen ook van een maaltijd genieten in het buurtrestaurant, op voorwaarde dat personen uit deze categorie verminderde welzijnskansen hebben. Dat kan onder meer gaan over mensen met een laag inkomen, met een beperking, in langdurige ziekte of revalidatie en/of mensen met behoefte aan sociaal contact of waarvan hun partner overleden is”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Eddy Gryson (sp.a). “De erkende mantelzorger die tijdens de maaltijd instaat voor begeleiding en assistentie van een bezoeker van het buurtrestaurant kan eveneens terecht in het buurtrestaurant, ongeacht de gemeente waar deze mantelzorger gedomicilieerd is.”

Vrijwilligers doen bediening

De bediening zal opgenomen worden door een team van vrijwilligers. “Op die manier zorgen we er voor dat door hun inzet bepaalde activiteiten op poten kunnen worden gezet. Vrijwilligerswerk is bovendien prettig om te doen en levert vaak leuke en boeiende ervaringen op. De eigenwaarde van de mensen krijgt er een boost van en we krijgen situaties waarin mensen hun talenten naar voren kunnen brengen om anderen te helpen”, geeft Gryson aan. De maaltijden zelf worden verzorgd door het keukenteam van woonzorgcentrum Jacky Maes. Je vindt het menu in het woonzorgcentrum, het OCMW-onthaal en de website www.ocmwbredene.be. Elke maaltijd dient gereserveerd te worden via een eenmalige registratie. Voor 7,50 euro krijg je soep, hoofdgerecht, dessert en water. Andere dranken, zoals fris en pils, kunnen aangekocht worden. Het buurtrestaurant is straks elke werkdag geopend van 11.45 tot 14 uur. De maaltijd zelf wordt geserveerd om 12 uur.