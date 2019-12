Eerstelijnspsychologe nu ook aan de slag in Bredene Leen Belpaeme

04 december 2019

10u32 0 Bredene 65-plussers uit Oostende en Bredene kunnen sinds 1 oktober aankloppen bij ‘eerstelijnspsychologe’ Danielle Vanoutrive voor laagdrempelige en toegankelijke psychische hulp. Ze is gestart met de werking in Oostende, maar er zijn ook twee zitdagen in Bredene.

Eén zitdag zal wekelijks plaatsvinden op woensdagnamiddag in het sociaal huis van Bredene. Een tweede zitdag zal vastgelegd worden op de eerste en derde donderdagvoormiddag van de maand in het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck. Doelgroep zijn senioren met de meest voorkomende, niet-complexe psychische klachten met extra aandacht voor senioren met verhoogde kwetsbaarheid. Zeker aan de kust is dit, gezien de dubbele vergrijzing een omvangrijke doelgroep. De ouderen zullen vooral via verwijzing bij de psychologe terechtkomen maar kunnen ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Voor een consultatie wordt een bedrag van 11 euro gevraagd (of 4 EUR voor persoon met verhoogde tegemoetkoming). Danielle Vanoutrive zal haar werking voorstellen op de seniorenactiviteit op 16 december in het MEC Staf Vesluys.