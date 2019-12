Eerste vluchtelingen nemen intrek in asielcentrum Bredene: politie houdt oogje in 't zeil Vanaf woensdag ook identiteitscontroles voor wie Domein Horizon betreedt Leen Belpaeme

03 december 2019

16u27 0 Bredene De eerste vluchtelingen zijn aangekomen in Bredene. Het zijn er 44. In totaal kunnen 300 mensen opgevangen worden in Bredene tot 10 februari. Op sociale media kwamen meteen heel wat negatieve reacties toen de burgemeester Steve Vandenberghe aankondigde dat Bredene asielzoekers zou opvangen. “Ik werd zelfs al bedreigd”, zegt hij. “Maar ik slaap goed, want ik weet dat we het juiste doen.” De politie hield voor de zekerheid toch een oogje in het zeil.

Dat heel wat Bredenaars de vluchtelingen wel verwelkomen, is duidelijk. Er hebben zich al zo’n 40 vrijwilligers gemeld om de vluchtelingen te begeleiden. Dinsdagnamiddag kwam een 20-tal vrijwilligers naar de Horizon waar een infovergadering plaatsvond. Enkelen onder hen kwamen in 2015 zelf naar hier als vluchteling, zoals ook Abdul en Sadiq. Voor hen wordt het werk als vrijwilliger een bijzondere ervaring. Ze kennen veel vrijwilligers nog. “We waren heel blij met de hulp die we toen gekregen hebben. We kijken daar nog altijd met plezier op terug.” De jongemannen wonen nu beiden aan de kust, in Bredene en Oostende. “We willen de vluchtelingen bijstaan als tolk. Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die hen op weg kunnen helpen, weten wij uit ervaring. Als je de taal niet kent en je bent ziek, kan je zelfs niet uitleggen wat er scheelt.”

Nederlandse les

Andere taken die de vrijwilligers op zich nemen zijn het personeel van Fedasil bijstaan en animatie voorzien. Ze willen ook Nederlandse les geven. Ze moeten zich weliswaar nog organiseren in samenwerking met Fedasil. Sowieso is het de bedoeling dat de mensen die aankomen eerst even kunnen uitrusten. “Voor deze mensen is het ook emotioneel”, zegt centrumdirecteur Sophie Desseyn. “We laten hen nu eerst rustig kennismaken met het centrum. Het gaat om enkele families met kinderen. Ze komen van het Klein Kasteeltje, waar ze tussen de twee weken tot twee maanden verbleven hebben.”

Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) kwam ook een toelichting geven. “Er komen op sociale media enkele negatieve reacties en zelfs bedreigingen aan mijn adres, maar we laten ons niet intimideren. Ik slaap goed ’s nachts omdat ik weet dat we het juiste doen. De vrijwilligers zijn het cement. We hebben in 2015 al gezien dat zij het verschil kunnen maken”, looft Vandenberghe aanwezige kandidaten.

Politietoezicht

Dinsdag stonden er politieagenten aan de ingang van het domein van Horizon. Vanaf woensdag wordt ook de identiteit gecontroleerd van mensen die het terrein betreden. “We zullen de komende twee maanden extra waakzaam zijn om te voorkomen dat er zich iets voordoet”, zegt de burgemeester nog. De brandstichting in het asielcentrum in Bilzen zit nog vers in het geheugen. Vanavond om 19 uur is er een optocht gepland van burgers die tegen het asielcentrum gekant zijn.