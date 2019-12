Eerste vluchtelingen aangekomen in Bredene: 40 vrijwilligers willen handje toesteken Leen Belpaeme

03 december 2019

16u27 0 Bredene De eerste vluchtelingen zijn aangekomen in Bredene. Het gaat om verschillende families met 44 mensen in totaal. Woensdag komt er nog een groep mensen aan. In totaal kunnen 300 mensen opgevangen worden in Bredene tot 10 februari. Ondertussen hebben ook al zo’n 40 vrijwilligers zich aangemeld om de vluchtelingen te begeleiden. Zij willen zo snel mogelijk activiteiten op poten zetten en Nederlandse les geven.

Het contrast kan bijna niet groter. Terwijl in de namiddag een 20-tal vrijwilligers naar de Horizon kwamen om te luisteren hoe ze hun steentje kunnen bijdragen in de opvang van vluchtelingen in Bredene, plant een burgerinitiatief om 19 uur een actie aan het vakantiecentrum. De vrijwilligers laten de negatieve reacties op sociale media niet aan het hart komen. Heel wat onder hen waren er in 2015 ook bij en kijken daar met positieve herinneringen aan terug. Voor Abdul en Sadiq wordt het een bijzondere ervaring. Zij waren hier in 2015 nog als bewoner, maar willen nu als vrijwilliger komen helpen. Ze kennen veel van de vrijwilligers nog altijd. “Wij zijn hier de vorige keer met de eerste bus aangekomen. We waren heel blij met de hulp die we toen gekregen hebben van de vele warme vrijwilligers. We kijken daar nog altijd met plezier op terug.” Beide jongemannen wonen nu in Bredene en Oostende. “We willen nu graag komen helpen als tolk. In 2015 was ik de enige die een beetje Engels sprak. Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die hen op weg kunnen helpen. Als je de taal niet kent en je bent ziek kan je zelfs niet uitleggen wat er scheelt. Wij willen onze kennis van de taal graag gebruiken om anderen nu te helpen en op weg te helpen.”

Nederlandse les

Heel wat vrijwilligers hebben zich ondertussen gemeld. Zij zullen het personeel van Fedasil bijstaan en animatie voorzien voor de bewoners van het tijdelijk opvangcentrum. Ze willen ook Nederlandse les geven. De vrijwilligers moeten zich weliswaar nog organiseren in samenwerking met Fedasil en willen tegen eind deze week iets op poten zetten. Sowieso is het de bedoeling dat de mensen die aankomen eerst op hun plooi kunnen komen. “Voor deze mensen is het ook emotioneel. We laten hen nu eerst rustig kennis maken met het centrum. Het gaat om enkele families met kinderen. Ze komen van het Klein Kasteeltje waar ze tussen de twee weken tot twee maanden verbleven hebben”, zegt Centrumdirecteur Sophie Desseyn.

Burgemeester Steve Vandenberghe kwam ook een toelichting geven. “Er komen op sociale media enkele negatieve reacties tot zelfs persoonlijke bedreigingen naar mij toe, maar we laten ons niet intimideren. Ik slaap goed ’s nachts omdat ik weet dat we het juiste doen. De vrijwilligers zijn het cement. We hebben in 2015 al gezien dat zij het verschil kunnen maken”, dankte Vandenberghe de vrijwilligers die aanwezig waren.

Politietoezicht

Ondertussen stond er dinsdag politie opgesteld aan de ingang van het domein van Horizon en wordt vanaf woensdag ook de identiteit gecontroleerd van de mensen die het terrein betreden. “We zullen de komende twee maanden inderdaad extra waakzaam zijn om te voorkomen dat er zich iets voordoet”, zei de burgemeester nog. Vanavond is er alvast een optocht gepland van een burgerinitiatief dat zich tegen het asielcentrum kant.