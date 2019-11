Eerste fase van nieuw woonzorgcentrum Jacky Maes is bijna klaar Leen Belpaeme

08 november 2019

17u47 0 Bredene De eerste 52 bewoners van het woonzorgcentrum Jacky Maes verhuizen op 18 december naar het nieuwe gebouw aan de achterkant van het huidige centrum. In januari wordt het eerste gedeelte aan de kant van de Duinenstraat samen met de keuken en de huidige cafetaria dan afgebroken zodat ook de tweede bouwfase kan starten. Deze werken zouden klaar zijn tegen december 2021 om in het voorjaar van 2022 ook de rest van de bewoners te verhuizen. In totaal zullen er 162 bedden zijn in het nieuwe rusthuis.

In de eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum zijn momenteel de laatste werken bezig vooraleer de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. “We moeten nog een rondgang doen voor de definitieve oplevering. Begin december worden dan de meubels zoals nieuwe bedden, tafels en stoelen geleverd. Daarna is het alle hens aan dek om de verhuis van de bewoners samen met het Rode Kruis zo vlot mogelijk te laten verlopen. We nemen tijdelijk drie mensen in dienst om dit proces te begeleiden zodat het verzorgend personeel hier niet extra mee belast wordt”, zegt schepen Eddy Gryson (sp.a) In de eerste fase is ook de keuken opgenomen waar in de toekomst 600 maaltijden zullen bereid worden, een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. Die laatste gaan pas in april open. “Er is ook een nieuw onthaal voorzien voor zowel de bezoekers van het woonzorgcentrum, het dienstencentrum als het sociaal huis naast de deur. Beide gebouwen werden aan elkaar verbonden en krijgen één gemeenschappelijk onthaal.”

Zodra de verhuis van de eerste fase achter de rug is, staat vanaf januari de afbraak op de agenda. In de plaats komt de tweede fase. Er wordt een gebouw geplaatst van drie verdiepingen. Er is ondertussen ook al opdracht gegeven om een kunstwerk te maken over Jacky Maes. Het woonzorgcentrum werd vernoemd naar de overleden politicus. “We willen dat de jonge generatie ook in de toekomst nog weet waarom dit gebouw naar hem vernoemd werd. Het zal een soort fotocollage worden”, licht burgemeester Steve Vandenberghe toe.

Na de verhuis zullen ook de dagprijzen voor de bewoners stijgen. “Op vandaag zijn er vier tarieven. Het goedkoopste tarief is 46, 64 euro en hier komt op 17 juni 5 euro bij. Een jaar later komt er nog eens een verhoging en betalen de bewoners 57,5 euro. Het duurste tarief zal stijgen naar 62, 53 euro. We zullen slechts twee tarieven overhouden. Enkel de bewoners die hier al langer verblijven komen in aanmerking voor het laagste tarieven. Bewoners die na 18 december binnenkomen betalen sowieso 62, 53 euro. Dat vergelijkbaar aan omliggende rusthuizen, maar niet de goedkoopste. Ze krijgen er wel een moderne verblijfplaats voor terug met heel wat comfort”, zegt schepen Eddy Gryson. Er wordt nog een infoavond georganiseerd voor de bewoners en hun familie over de nieuwe tarieven.