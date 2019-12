Eerste actie tegen tijdelijk asielcentrum in Bredene. “We zijn niet allemaal akkoord meneer de burgemeester” LBB GUS

03 december 2019

19u36 0 Bredene Vandaag dinsdag zijn de eerste 44 vluchtelingen aangekomen in het jeugdverblijfcentrum Horizon in Bredene. ‘s Avonds verzamelden tien mensen om te protesteren tegen hun komst.

Ze wandelden gewapend met een paar Vlaamse vlaggen van het Staf Versluys naar Horizon. De lokale politie hield een oogje in het zeil. Alles verliep rustig. Vandaag dinsdag kwamen 44 vluchtelingen aan en ook morgen verwacht Bredene eenzelfde aantal in het tijdelijke opvangcentrum dat ingericht is in Horizon. Daar kunnen maximum 300 vluchtelingen verblijven tot begin februari volgend jaar.

Volgens de actievoerders is het niet verantwoord dat er opnieuw opvang georganiseerd wordt in Bredene. Ze verwijzen daarmee naar het incident in 2015 toen twee Afghanen werden overgeplaatst nadat ze een Iraaks meisje in het centrum zouden hebben betast. “Volgens de burgemeester waren er toen geen problemen, maar de politie moest wel degelijk tussenkomen bij vechtpartijen en twee vluchtelingen drongen de kamer van een meisje binnen. Er zijn al zoveel vluchtelingen bijgekomen die via Zeebrugge naar Engeland proberen te geraken, het is dan ook niet verantwoord om er nu nog eens extra bij te hebben in de kustregio”, zegt Jordy Commeyne. De inwoners vrezen dat er extra overlast zal zijn. “Mensen zijn bang om op straat te komen. De burgemeester mag dan wel zeggen dat ze mogen komen, wij willen toch het signaal geven dat niet iedereen daarmee akkoord is. Hij gaf de goedkeuring en is pas nadien naar de bewoners getrokken. Dat stoot tegen de borst.” Commeyne zelf woont in Gistel, maar zijn dochter en haar moeder wonen in Bredene. De opgekomen actievoerders organiseerden een vreedzame optocht. “We willen geen acties zoals in Bilzen. We willen vreedzaam onze stem laten horen.”