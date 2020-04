Drugsdealer krijgt 37 maanden cel nadat hij weigerde om toegangscode van gsm vrij te geven Siebe De Voogt

17 april 2020

12u29 6 Bredene Een 40-jarige drugsdealer uit Bredene vliegt 37 maanden achter de tralies, nadat hij weigerde om de toegangscode van zijn gsm vrij te geven aan de speurders. Op de kamer van z’n 15-jarige zoon werd na de arrestatie van R.L. meer dan een kilo speed aangetroffen.

Lange tijd heerste discussie over de vraag of een onderzoeksrechter een verdachte kon dwingen de toegangscode van zijn of haar gsm vrij te geven. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof oordeelden in februari dat het weigeren om dergelijke code af te geven wel degelijk strafbaar is. Vrijdagmorgen werd in de Brugse rechtbank voor het eerst een beklaagde veroordeeld voor zo’n feit. De 40-jarige man uit Bredene ging op 13 februari niet in op de vraag van de onderzoeksrechter om de code van zijn gsm te vertellen. Hij maakte het zoeken naar eventuele drugsgerelateerde berichten en contacten op die manier onmogelijk.

R.L. was op 30 oktober vorig jaar opgepakt op verdenking van drugsverkoop. In zijn KIA Cee’d troffen speurders 1,185 kilogram cocaïne aan. Tijdens de huiszoeking werd nog eens 1,022 kilo speed aangetroffen. De drugs lagen verstopt op de kamer van zijn 15-jarige zoon. R.L. bleek zich al sinds 8 juni vorig jaar bezig te houden met drugsverkoop. Niet de eerste keer, want op 22 mei was hij nog maar veroordeeld voor gelijkaardige feiten in het Hof van Beroep van Gent. De Bredenaar kreeg 2 jaar cel met uitstel, maar begon vrijwel meteen weer te verkopen. Zijn advocaat Mathieu Langerock vroeg tijdens de pleidooien om mildheid voor z'n cliënt. De rechter toonde echter geen medelijden en legde R.L. een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden op. Hij verklaarde ook 4.000 euro aan drugsgeld verbeurd.